Samsun'da Yüzme Alanları ve Yasaklı Bölgeler Belirlendi

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Samsun'da yüzme alanları ile denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alanlar belirlendi.

Samsun'da 204 kilometrelik kıyı şeridinde, toplamda 20 km'lik 10 adet yüzme alanı, toplamda 46 km'lik 17 adet denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alan belirlendi. Bunların dışında kalan alanlar ise denize girilmesi önerilmeyen alan olarak yer aldı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahil kenti olan Samsun'da yaşanması muhtemel boğulma olaylarına karşı alınacak tedbir ve önlemlerin değerlendirildiği "Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi Toplantısı", Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dost Gemisi'nde gerçekleştirildi.

204 km'lik Samsun kıyı şeridinde 2024 yılında toplamda 20 km'lik 10 adet yüzme alanı, toplamda 46 km'lik 17 adet denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu alan, bunların dışında kalanlar ise denize girilmesi önerilmeyen alan olarak belirlendi.

Ayrıca, Samsun sahillerinde çeken akıntı görülen noktalar belirlendi. Tespit edilen mevkiler Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen cankurtaranlar ile paylaşıldı. İcra edilen görevlerde çeken akıntı noktalarının güncelliği kontrol edilerek değişikliklerin paylaşımına devam edilecek. - SAMSUN