Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü: Kurbanlık hayvanların sağlıklı ve kayıtlı olmasına dikkat edin - Son Dakika
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü: Kurbanlık hayvanların sağlıklı ve kayıtlı olmasına dikkat edin

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü: Kurbanlık hayvanların sağlıklı ve kayıtlı olmasına dikkat edin

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık hayvanların sağlıklı ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmasının önemine dikkat çekti. Sağlam, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları da açıkladı.

28.05.2024 14:32
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SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık satın alınırken hayvanların sağlıklı ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmasına dikkat edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı yaklaşırken Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı. Özellikle kurbanlık hayvanların sağlıklı olmasına dikkat çeken İbrahim Sağlam, satın alınacak kurbanlıkların hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadığının da incelenmesi gerektiğini ifade etti. Sağlam, "Kurbanlık hayvan satın alınırken hayvanların sağlıklı ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmasına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Kulak küpesi, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi bulunan, öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş hayvanların kurbanlık olarak seçilmeli, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi gerekmektedir. Bu çerçevede, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine izin verilmemektedir. Ayrıca, kurbanlık hayvan satış yerlerinde bulaşıcı ve salgın hastalık ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde; ilgili ve yetkili kişiler tarafından bölgenin mülki idare amiri veya tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir" dedi.

Kurbanlık hayvan seçimi konusuna da değinen Sağlam, "Kurbanlık seçilirken dikkat edilecek hususlar; sığır, manda, koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı ile pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan, öksürük ve nefes darlığı yaşayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, vücudunda yara, şişlik ve ödemi olan, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunan hayvanlar kesinlikle kurbanlık olarak alınmamalıdır. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Kurbanlık koyun ve keçinin 1 yaşını, sığır ve mandanın 2 yaşını ve devenin ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Sağlıklı hayvanların kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlıdır" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü: Kurbanlık hayvanların sağlıklı ve kayıtlı olmasına dikkat edin - Son Dakika

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