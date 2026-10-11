Samsun Kavak\'ta eski belediye başkanı Ahmet Altan 12 Ekim\'de toprağa verilecek

Samsun Kavak'ta eski belediye başkanı Ahmet Altan 12 Ekim'de toprağa verilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Kavak ilçesinde 1974-1980 arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Ahmet Altan vefat etti. İlçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden olan Altan'ın vefatı sevenlerini ve ilçe halkını üzdü. Cenazesi 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verilecek.
Samsun'un Kavak ilçesinde 1974-1980 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Altan hayatını kaybetti.
Kavak'ın geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve ilçede siyaset dünyasının tanınan isimlerinden Ahmet Altan'ın vefatı, sevenlerini ve ilçe halkını üzdü.
Ahmet Altan'ın cenazesinin 12 Ekim Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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