Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü binası yükseliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi gerçekleştirilen Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Kampüsü inşaatında çalışmalar sürüyor. Projede fiziki gerçekleşme oranının yaklaşık yüzde 60'a ulaştığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapımı devam eden kampüs alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Doğan, merkezin modern ve güçlü altyapısıyla bölgeye uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi.

Çevreye duyarlı ve kullanıcı odaklı bir kamu kampüsü olarak tasarlanan tesisin, meteorolojik hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını belirten Doğan, inşaat çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ifade etti.

Başkan Doğan, "Samsun'umuza ve bölgemize uzun yıllar hizmet verecek bu önemli yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN