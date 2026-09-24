Samsun raylarında filo büyüyor: Üçüncü yeni tramvay da geldi

Samsun'da hafif raylı sistem filosunu güçlendirmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan 12 yeni tramvaydan üçüncüsü de şehre ulaştı. Karayoluyla iki parça halinde getirilen tramvay, Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ depo sahasında raya indirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güçlü ve konforlu hale getirmek amacıyla hafif raylı sistem filosunu genişletiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilen 12 yeni tramvayın kente sevkiyatı sürerken, yapımı tamamlanan üçüncü tramvay da Samsun'a ulaştı. Karayoluyla iki parça halinde kente getirilen tramvay, Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ A.Ş.'ye ait depo sahasında raya indirildi. Yedi modülden oluşan tramvay, montaj ve test sürecinin ardından hizmete başlayacak. Tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni tramvaylar, yüzde 74 yerlilik oranına ve 402 yolcu kapasitesine sahip. 42 metre uzunluğundaki tramvaylar, Samsun için kırmızı-beyaz renklerde tasarlandı. 12 tramvayın tamamının filoya katılmasıyla birlikte Hafif Raylı Sistem Hattı'nda hizmet veren tramvay sayısı 29'dan 41'e yükselecek.

Ulaşım alanında güçlü adımlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, üçüncü tramvayın da kısa sürede hizmete alınacağını belirterek, "Samsun'umuz için ulaşım alanında güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Kent içi toplu taşıma hizmetimizde yolcu taşıma kapasitemizi artırmak, araç filomuzu yenilemek ve güçlendirmek için yaptığımız çalışmalar aralıksız sürüyor. Hafif Raylı Sistem filomuzun gücüne güç katan yeni tramvaylarımızın şehrimize getirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Çok kısa bir süre önce Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun teşrifleriyle düzenlediğimiz program ile test süreçleri tamamlanan 2 yeni tramvayımızı hemşehrilerimizin hizmete sunmuştuk. Şimdi de imalat süreci tamamlanan üçüncü yeni tramvayımız da şehrimize getirildi. Ekiplerimiz tarafından yeni tramvayımız teslim alındı. Bu tramvayımız da montaj çalışmaları ve test süreci sonrasında en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Kalan 9 tramvayımız da belirlenen takvim doğrultusunda şehrimize getirilmeye devam edecek. Yeni tramvaylarımızla kalite standardı yükselen Hafif Raylı Sistem filomuzla hemşehrilerimize konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.