Samsun\'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz İlk Nikahını Kıydı

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz, ilk nikahını kıydı. Derebahçe Düğün Salonu'nda dünya evine giren Curkan ve Yolaydın ailelerinin evlatları Volkan ve Sevcan çiftinin nikah akdini gerçekleştirerek, mutluluklarına ortak oldu. Başkan İhsan Kurnaz, gençleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, genç çiftlere nikah cüzdanlarını verip ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Nikahınız benim için de anlamlı oldu, belediye başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Bu evliliğin başta sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çıktığınız bu güzel yolda sizlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlilikte mutluluğun sırrı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır. Bu değerleri korursanız bir ömür mutlu olursunuz" dedi. - SAMSUN