Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kent ziyareti kapsamında "25 bin 212 liraya terlik alındığı" yönündeki iddialara açıklık getirdi. Valilik, kamuoyuna yansıyan tutarın bir çift terlik için değil, 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaretin toplam ağırlama giderleri için yapıldığını bildirdi.

Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, milletvekilleri ve diğer yetkililerin kentteki yatırım çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan harcamalar, Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) sehven tek bir alım gibi kaydedildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmede, "İçişleri Bakanımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, il milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere yaptıkları ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar, EKAP'a yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.