Samsun Valisi Orhan Tavlı, basının yaptığı doğru ve tarafsız haberlerle kamu hizmeti ürettiğini söyledi.
Vali Orhan Tavlı, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Vali Tavlı iftarın sonunda basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, " Samsun Valiliği'ne bağlı kamu kurum ve kuruluşları nasıl kamu hizmeti üretiyorsa, sizler de vatandaşımızı, kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler ve haberlerinizle kamu hizmeti üretiyorsunuz. Bu nedenle vatandaşımızı doğru, gerçekçi, tarafsız haberlerle bilgilendiren, sahada 24 saat emek harcayan siz saygıdeğer basın emekçilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.
İftara, cemiyet başkanları, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları katıldı. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Samsun Valisi Basının Kamu Hizmetine Katkısını Övdü - Son Dakika
Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?