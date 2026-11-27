Samsun Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapımına önümüzdeki günlerde temel kazı çalışmalarıyla başlanacak.

Hayata geçirilecek projeyle Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün daha modern ve donanımlı bir hizmet binasına kavuşması hedefleniyor. Yeni binanın tamamlanmasıyla emniyet hizmetlerinin daha iyi şartlarda yürütülmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yeni hizmet binasının ilçenin kamu hizmetleri altyapısına önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği ve desteği bulunanlara teşekkür etti.