Samsunlu hekim, yoğun bulutlara rağmen parçalı Ay tutulmasını sabırla fotoğrafladı - Son Dakika
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Samsunlu hekim, yoğun bulutlara rağmen parçalı Ay tutulmasını sabırla fotoğrafladı

Samsunlu hekim, yoğun bulutlara rağmen parçalı Ay tutulmasını sabırla fotoğrafladı
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Aile hekimi Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, 28 Ağustos'ta Türkiye'den gözlemlenen parçalı Ay tutulmasını, bulutların aralanmasını bekleyerek Yalova Çınarcık'taki Esenköy beldesinde farklı kamera sistemleriyle görüntüledi.

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç, yıllardır tutkuyla sürdürdüğü gökyüzü fotoğrafçılığı ve astrofotografi çalışmalarını Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki yazlığında da sürdürüyor. Daha önce çok sayıda Ay tutulmasını fotoğraflayan Özsaraç, 28 Ağustos'ta Türkiye'den gözlemlenebilen parçalı Ay tutulmasını, yoğun bulutlara rağmen sabırla bekleyerek farklı kamera sistemleriyle görüntülemeyi başardı.

Asıl mesleği doktorluk olan Mehmet Hakan Öztıraç'ın gökyüzüne olan ilgisi, zaman içerisinde amatör bir uğraşın ötesine geçerek önemli bir fotoğrafçılık tutkusuna dönüştü. Hat sanatı ve müzikle de ilgilenen Öztıraç, uzun yıllardır özellikle gökyüzü fotoğrafçılığı ve astrofotografi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Teleskoplarla çektiği görüntüleri işleyerek derin uzay çalışmalarına yönelik bilimsel görselleştirmeler hazırlayan Öztıraç, amatör çalışmalarında NASA Bilim Komisyonu'na da teleskop görüntüleri ve derin uzay veri işleme süreçleriyle katkı sunduğunu belirtiyor.

Tutulma için günler öncesinden hazırlık yaptı

28 Ağustos 2026'da gerçekleşen parçalı Ay tutulması için günler öncesinden hazırlık yapan Öztıraç, Stellarium ve PhotoPills gibi astronomi ve fotoğraf planlama yazılımlarından yararlanarak çekim açılarını, zamanlamayı ve kullanacağı ekipmanları belirledi.

Tutulmanın başlamasından önce terasına bir teleskop ve 3 ayrı kamera yerleştiren Öztıraç, farklı odak uzaklıklarından kayıt alabilecek bir sistem kurdu. Türkiye'den gözlemlenebilen tutulmanın parçalı evresi resmi astronomi verilerine göre saat 05.33 civarında başladı.

Ancak çekim saatinin yaklaşmasıyla birlikte gökyüzünü yoğun bulutlar kapladı. Daha önce çok sayıda Ay tutulmasını fotoğraflayan Öztıraç, tüm hazırlıklarına rağmen görüntü alamama ihtimaline karşı gözünü gökyüzünden ayırmadı.

Yaklaşık saat 05.30 sıralarında bulutların aralanmasıyla birlikte beklediği fırsatı yakalayan Öztıraç, Ay'ın Dünya'nın gölgesiyle buluştuğu anları farklı ekipmanlarıyla kaydetmeyi başardı.

"Gökyüzü gözlemciliğinin en büyük kuralı sabır"

Gökyüzü gözlemciliğinde sabrın büyük önem taşıdığını ifade eden Öztıraç, yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Daha önce çok sayıda Ay tutulması fotoğrafladım. Teknik ve tecrübe anlamında kendimi en hazır hissettiğim tutulmalardan biriydi. Ancak tam tutulma saati yaklaşırken gökyüzü bir anda tamamen yoğun bulutlarla kaplandı. Gökyüzü gözlemciliğinin en büyük kuralı sabırdır. Ümidimi hiç kaybetmeden beklemeye devam ettim. Nitekim saat 05.30 civarında bulutlar aralandı ve Ay'ın Dünya'nın gölgesiyle buluştuğu o büyüleyici anları kaydetmeyi başardım."

Tutulmanın gün doğumuna yakın gerçekleşmesinin fotoğraf çekimini daha da özel hale getirdiğini söyleyen Öztıraç, Ay'ı sabahın ilk aydınlığında ve deniz üzerindeki yansımalarıyla görüntülemenin kendisi için tarif edilmez bir deneyim olduğunu belirtti.

Öztıraç, yıllardır sürdürdüğü gökyüzü fotoğrafçılığı tutkusunun kendisine farklı gök olaylarını gözlemleme ve kayıt altına alma fırsatı sunduğunu ifade ederek, elde ettiği görüntüleri basınla paylaşmanın da kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

NASA'da "Günün Astronomi Fotoğrafı" seçildi

Özsaraç'ın daha önce gerçekleştirdiği "Lagün Bulutsusu" çalışması, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: İHA

Çınarcık, Türkiye, Ağustos, Esenköy, Yalova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsunlu hekim, yoğun bulutlara rağmen parçalı Ay tutulmasını sabırla fotoğrafladı - Son Dakika

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