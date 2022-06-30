Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor - Son Dakika
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Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor

30.06.2022 09:11
Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor

Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak olan Artvin'in Yusuf ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.

Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor

ARTVİN - Yusufeli Barajı sonrası sular altında kalacak olan Artvin'in Yusuf ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor. Yusufeli Belediye Başkanlığı yeni yerleşim yerinde bulunan mahalle ve caddelerin isimlerini vatandaşların önerileriyle belirlemek için kent meydanına sandık kurdu.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemiyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinin tamamlanması planlanıyor.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmaya hazırlanıyor.

Yusufeli Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden ve farklı duyurularla yeni ilçede yapılan mahallelere isim arıyor. Yusufeli Belediye Başkanlığı yeni yerleşim yerinde bulunan mahalle ve caddelerin isimlerini vatandaşların önerileriyle belirlemek için kent meydanına sandık kurarken, ilçe halkı istedikleri cadde ve mahalle adları ile ilgili sandığa önerilerini yazıp atıyor.

Yeni ilçede Merkez Mahallesi, Hamzet Mahallesi, Ahlat Mahallesi, Sancak Mahallesi, Vecanget Mahallesi, Çakaloğlu Mahallesi, Livane Mahallesi, Kananet Mahallesi, Çoruh Mahallesi, Kazahora Mahallesi, Kaçkar Mahallesi isimleri ön plana çıkarken, hangi bölgeye hangi isim verileceği oylama sonrasında belli olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin "Belediye Meclisi'ne sunmak üzere, yeni ilçe merkezimizdeki mahalle ve cadde isimlerini vatandaşların önerileri üzerinden değerlendirilerek bir anket çalışması yapıyoruz. Hem sosyal medya üzerinden hem de şehir merkezine kurmuş olduğumuz sandık üzerinden hemşerilerimizin taleplerini alacağız. Buradan çıkan sonuçları meclisimize sunup en yüksek beğeni alan mahalle isimlerin ve cadde isimlerini yeni ilçemize koymuş olacağız" ifadelerini kullandı.

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Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor Yeni Yusufeli mahalle ve caddelerine isim arıyor
Kaynak: İHA

Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sandıklar kuruldu, yeni Yusufeli'nin mahalle ve caddelerine isim aranıyor - Son Dakika

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