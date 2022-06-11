Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi - Son Dakika
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Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi

11.06.2022 13:16
Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 'Büyük Taarruz Semineri' düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından 'Büyük Taarruz Semineri' düzenlendi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin 'Büyük Taarruzun 100'üncü Yılı' Projesi çerçevesinde Sandıklı ADD tarafından Büyük Taarruz Semineri düzenlendi. Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda dün gece düzenlenen seminere Sandıklı ADD Başkanı Arzu Ölçüm, ADD Sandıklı üyeleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Seminerde eğitimci Erdem Doğru tarafından verilen seminerde Büyük Taarruz Zaferi öncesi ve Büyük Taarruz Zaferinde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar tarafından yapılan planlar ve verilen mücadeleler anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi
Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandıklı'da Büyük Taarruz Semineri düzenlendi - Son Dakika
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