Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Depremzedelerle İftar Yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ramazan Ayı'nın ilk iftarını TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekillerinin de katılımıyla Depremzede vatandaşlarla yaparak il orucu hep birlikte açtılar.
Ramazan Ayı'nın manevi atmosferi Peygamberler şehri Şanlıurfa'da her sene olduğu gibi bu sene de doruklarda yaşanıyor. Her zaman vatandaşların yanında yer alan, onların derdiyle dertlenen ve taleplerinin çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri ile birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek ilk iftarı onlarla yaptılar.
Depremzedelerle yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, masaları tek tek dolaşarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çocukları çeşitli oyuncaklarla sevindiren Başkan Beyazgül, vatandaşlar tarafından da teveccühle karşılandı.
"Sizlere hizmet etmek bizim için en önemli hizmetlerdendir"
Her zaman vatandaşın yanında yer aldıklarını kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, " Burada bulunan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Ayı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan Ayı'mız mübarek olsun. İlk orucumuzu hep beraber açtık Allah Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin afiyet şifa olsun. Ülkemiz 6 Şubat'ta yüzyılın afeti diye nitelendirilen bir deprem yaşadı. Burada aramızda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımız da vardır. Onlara baş sağlığı diliyorum. Tabi ki önemli bir badireden geçtik. Sizlere hizmet etmek bizim için en önemli hizmetlerdendir. İyi ki ilk iftarı sizlerle birlikte açtık. Sohbet ettik, sizleri dinledik. Her birimiz bir masada oturduk. Sizlerin sorunlarınızı dinledik. Söylediklerinize kulak verdik. Aslında sorunlarınızın benzer olduğunu gördük. İnşallah sizlerle daha sık görüşeceğiz. Tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.
"Asrın felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz"
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek tekrar Ramazan Ayı'na kavuşmayı Rabbim bizlere nasip etsin dedi. Bozdağ, " Bugün ilk iftarımızı depremde zarar gören, yakınlarını kaybeden ve büyük sıkıntı yaşayan, büyük acıları paylaşan kardeşlerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Asrın felaketi büyük depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da bir kez daha baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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