Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 30 Şoför Alımı Gerçekleştirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu taşıma araçlarında çalıştırılmak üzere kura yolu ile 30 şoför alımı gerçekleştirdi. Mülakat ve direksiyon sınavının ardından başarılı olan adaylar, kuralarını kendileri çekti. Kurada ismi çıkanlar, BELSAN bünyesinde çalışmaya hak kazandı.

Vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak adına toplu taşıma filosunu her geçen gün zenginleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, işe alacağı 30 otobüs şoförünü belirlemek için çeşitli aşamaların ardından kura çekimi gerçekleştirdi.

Kameralar önünde gerçekleştirilen ve başvuruda bulunup, başvurusu geçerli sayılan ve kuraya katılmaya hak kazanan 60 şoför adayından 30'u kendi kuralarını kendilerinin çektiği kura çekiminde belirlenerek BELSAN bünyesinde çalışmaya hak kazandı.

1'den 60'a kadar rakamın yazılı olduğu kağıtları elleriyle kutucuklara yerleştirerek kürenin içine atan ardından yine elleriyle kürede bulunan kura toplarını karıştıran şoför adayları kendi şanslarını kendileri belirledi. 60 kişilik kurada 30 şoför alımı gerçekleştirildi. - ŞANLIURFA