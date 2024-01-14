Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kadınlara Yönelik Destek Merkezi Açtı

Şanlıurfa'da Başkan Beyazgül öncülüğünde Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Büyükşehir Belediyesi, Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezini hizmete açtı. Yeni açılan kurs merkezine kadınlar yoğun ilgi gösterirken çocuklar ise kreş hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik düzenlediği Kadın Destek Merkezi sayısını her geçen gün arttırıyor. Kentte kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslar sayesinde kadınlar kendi ayaklarının üzerinde duruyor.

Ev ekonomisine katkının yanı sıra el becerilerini de geliştiren Kadınlar, merkezler sayesinde iş sahibi oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezi hizmete açtı.

Narlıkuyu Sağlıklı Yaşam ve Kadın Destek Merkezine gelen kadınlara buradaki uzman öğreticiler tarafından temel kurslar veriliyor. Kursa gelen kadınlar, çocuklarını buradaki kreşe bırakıyor. Eğitmenler tarafından sosyal aktivitelerin verildiği kurs merkezinde çocuklar şarkılar söyleyip resim yapıyor. - ŞANLIURFA