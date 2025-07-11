Şanlıurfa\'da Gençler için Yaz Boyunca Havuz Keyfi

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara karşı çocuklar ve gençler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin havuzlarında serinliyor.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da, vatandaşlar serinleme yolları ararken özellikle çocuklar ve gençler için güvenli ve hijyenik bir çözüm sunuluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki yüzme havuzları, sıcak havadan bunalan gençlerin uğrak noktası haline geldi.

Açık hava ortamında, uzman personel gözetiminde hizmet veren Osmanlı Yüzme Havuzu, çocukların hem eğlenip hem de yüzme becerilerini geliştirebildiği bir merkez konumunda. Gün boyu hizmet veren tesiste temizlik ve güvenlik ön planda tutuluyor.

Gençler hem serinliyor hem eğleniyor

Serinlemenin yanı sıra sosyal etkinlik alanı olarak da kullanılan havuzlar, özellikle tatil döneminde çocukların kötü alışkanlıklardan, kanal ve göletlerden uzak durmasını sağlıyor. Yaz boyunca açık kalacak yüzme havuzları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençliğe yönelik sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alıyor.

Yaz aylarının oldukça sıcak geçtiği Şanlıurfa'da gençlerin hem fiziksel gelişimlerini destekleyecek hem de yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlayacak yüzme havuzları hijyenik, güvenli ve eğlenceli bir ortam sunuyor. - ŞANLIURFA