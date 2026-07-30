Şanlıurfa’da hız tutku ve adrenalin aynı pistte buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşam ve eğlence alanlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Harbel A.Ş. bünyesinde, Trafik Eğitim Parkı içerisinde yapımı tamamlanan modern go-kart pisti, hız ve adrenalin tutkunlarını buluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla hayata geçirilen projede tüm hazırlıklar tamamlanırken, pistte gerçekleştirilen deneme sürüşleri de başarıyla sonuçlandı. Son teknik kontrollerden tam not alan pist, adrenalin tutkunlarının hizmetine sunuldu.

Seyrantepe-Maşuk bölgesinde, Eyüp Cenap Gülpınar Bulvarı üzerinde bulunan Trafik Eğitim Parkı artık sadece eğitim değil, eğlence ve adrenalinin de yeni adresi olacak. Virajları, düz parkurları ve güvenlik standartlarına uygun yapısıyla dikkat çeken pist, her yaştan hız severi ağırlamaya başladı.

Motor seslerinin yankılandığı, rekabetin zirveye çıktığı ve heyecanın hiç dinmediği go-kart pistinde, ziyaretçiler hem güvenli hem de unutulmaz sürüş deneyimi yaşıyor. Arkadaş grupları ve aileler için keyifli vakit geçirilebilecek yeni sosyal yaşam alanı, Şanlıurfa'nın eğlence hayatına farklı bir soluk kazandıracak.

Kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi Go-Kart Pisti, hız, tutku ve adrenalini bir araya getirerek Şanlıurfalıları unutulmaz bir deneyime davet ediyor.