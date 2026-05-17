Şanlıurfa'da Mezarlıkta Tıbbi İşlem İhbarı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği, "Haliliye'deki mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekiplerin mahallinde inceleme yaptığını ve konunun adli mercilere intikal ettirildiği" bilgisini verdi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Mayıs 2026 tarihinde Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir."

Söz konusu durum Valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir."