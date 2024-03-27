Şanlıurfa\'da Seçim Güvenliği Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, kaymakamlar, il ve ilçe güvenlik birimi amirleri ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla seçim güvenliği koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl merkezinin yanı sıra, ilçelere ve kırsal bölgelere sürekli olarak ziyaretler gerçekleştiren ve seçim güvenliğinin temini için koordinasyonlu çalışmaların denetimini sürdüren Vali Hasan Şıldak, geniş kapsamlı ele alınan seçim güvenliği toplantısına başkanlık etti.

Valilik Toplantı Salonu'nda iki oturum şeklinde düzenlenen toplantıya tüm kaymakamlar, il ve ilçe güvenlik birimi amirleri ile ilgili kurum yöneticileri katıldı. Görevlendirmelerin tekrar gözden geçirildiği toplantıda Vali Hasan Şıldak, tüm birimlerin çalışmalarında daha da dikkatli olmasını istedi.

Vali Şıldak, "Gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse bütün kamu kurum çalışanlarımız Şanlıurfa'da seçimin demokratik ortamda huzur içerisinde tamamlanabilmesi için son derece titiz bir çalışma yürütüyor. Bütün çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle, birbirlerine saygı çerçevesi içerisinde yaklaşmasını ve seçimlerin bir demokrasi şöleni havasında geçmesini diliyorum" dedi. - ŞANLIURFA