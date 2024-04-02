Şanlıurfa Hilvan'da Seçimler Tekrarlanacak

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DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde,AKP'nin itirazları üzerine seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. Seçim, 2 Haziran'da yapılacak.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti'nin kazandığı belediye seçimleri, yenilenecek. Hilvan Seçim Kurulu, AKP'nin 15 sandığa itiraz etmesi üzerine seçimi yenileme kararı aldı. Hilvan'da kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AKP adayı Ali Bayık ise yüzde 30,72 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Hilvan ilçesi gençlik merkezinde meydana gelen olaylar sebebiyle 1118, 1119, 1120, 1121 ve 1122 nolu sandıkların sayım döküm esnasında sandıkların bulunduğu Hilvan Gençlik Merkezi'nin kalabalık bir grup tarafından basıldığı ve bir kısım sandıklara ait çuvalların ve seçim tutanaklarının yakıldığı; 1100 nolu sandıkta çıkan kavga sebebiyle sandık kurulunun dağılması ve sandığın etrafa saçılması sebebiyle yaklaşık 3 saat süreyle oy kullanılmadığı hususlarının Mahalli idareler seçim sonuçlarını etkileyip etkilemediği ve bu hususun seçimin yenilenmesine gerektirip gerektirmediği hususunda Hilvan İlçe Seçim Kurulu, 02/04/2024 günü karar verdi."