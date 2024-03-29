Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, seçim güvenliği tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, seçim güvenliği tedbirleri ile ilgili son toplantısında, silah taşıma konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Gerek il merkezinde gerekse bütün ilçelerde Seçim Güvenliği Toplantıları düzenleyen ve sürekli olarak sahada denetimlere katılan Vali Hasan Şıldak, tedbirler ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte kamuoyuna seslenen Vali Şıldak, özellikle sağduyu konusunda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Vali Şıldak açıklamasında, "31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için gerekli bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Seçimlerin ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanabilmesi için valiliğimizin koordinasyonu altında kaymakamlıklarımız ve güvenlik birimlerimiz olarak bütün planlamalarımızı yaptık. Şanlıurfa ili genelinde 11 binin üzerinde güvenlik personeli ile gerçekleştireceğimiz tedbirlerimizi polisimiz ve jandarmamız sahada etkili şekilde uygulayacaktır. Seçimlerin huzur ve sükun içerisinde, seçmenin hür iradesinin serbestçe sandığa yansıtılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için güvenlik güçlerimiz iyi bir koordinasyon içerisinde görevlerini ifa edeceklerdir. Seçim ikliminin bozulmasına, huzur ortamının ihlal edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu çerçevede, seçimlere katılacak olan bütün tarafların, belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi adayları ile muhtar adaylarının tam bir olgunluk ve hoşgörü içerisinde davranmalarını, gerginlik oluşturacak her tür tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum" dedi.
"Kolluk kuvvetleri dışında silah taşınması yasak"
Vali Şıldak, silah taşınması konusunda açıklamasında ise, "Bütün vatandaşlarımızdan önemli bir konuda daha ricada bulunuyorum. Bilindiği üzere seçim günü emniyet ve asayişi sağlamakla görevli olan personelimiz dışında kişilerin silah taşıması kesinlikle yasaktır. Bu yasa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunun yanı sıra özellikle sonuçların açıklanmasından sonra kutlamak amacıyla silah kullanması, silah atılması aynı şekilde kesinlikle yasaktır. Bu konuda da polisimiz ve jandarmamız derhal müdahalede bulunacak ve gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Ancak bunun da ötesinde silah atılması masum insanların yaralanmasına ve hatta hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın böyle bir sorumsuzluk içinde bulunmamasını temenni ediyorum. Sonuç olarak, seçimlerin güven ve huzur içerisinde gerçekleşmesi için en üst seviyede tedbirler alınmış olup belirttiğimiz olumsuzlukların yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istirham ediyor, seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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