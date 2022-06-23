Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yeni konsept - Son Dakika
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Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yeni konsept

23.06.2022 16:10
Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yeni konsept

Sarıgöl ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yeni konsept projesi ile halka daha hızlı ve rahat hizmet vermeye başladı.

Sarıgöl ilçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yeni konsept projesi ile halka daha hızlı ve rahat hizmet vermeye başladı.

Yeni konsept projesiyle 10 günlük yenileme çalışmaları sonunda düzenlenen bir törenle Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü halka hizmet vermeye başladı. Yapılan yeni konsept ile vatandaşlar rahat bir ortamda nüfus, ehliyet ve pasaport gibi işlerini anında rahatlıkla yapabilecek.

"Her hizmet vatandaşımız için"

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Elvan Kırdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha iyisi daha güzeli için konsept çalışmalarımız tamamlanmış olup, vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Bu güzel çalışma ortamını bizlere kazandıran İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Şefik Aygöl'e, Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz ve Kaymakamımız Ali Arıkan'a katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.

Sarıgöl'de yeni görünüm kazandırılan Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açılışına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri, siyasi partilerin başkanları katıldı. Yeniden düzenlenen Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü vatandaşlar tarafından da beğenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sarıgöl, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yeni konsept - Son Dakika

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