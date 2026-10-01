Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, köy ziyaretlerinde su ve altyapı taleplerini dinledi - Son Dakika
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Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, köy ziyaretlerinde su ve altyapı taleplerini dinledi

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Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar, köy ziyaretlerinde su ve altyapı taleplerini dinledi
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, İnkaya, Topkaya ve Taşlıgüney köylerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Ziyaretlere DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan da eşlik etti; köylerde su ve altyapı çalışmaları değerlendirildi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, köy ziyaretleri kapsamında İnkaya, Topkaya ve Taşlıgüney köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde köylerin ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirildi.

Kaymakam Aslantatar'a ziyaretleri sırasında Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Serdar Kotan da eşlik etti. Heyet, köylerde vatandaşlarla görüşerek bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Köylerin talepleri yerinde dinlendi"

İnkaya, Topkaya ve Taşlıgüney köylerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Köylerin genel durumu, altyapı ve ihtiyaçları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Aslantatar, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin şekilde ulaştırılması ve köylerdeki ihtiyaçların yerinde tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Çalışmalar değerlendirildi"

DSİ Bölge Müdürü Serdar Kotan'ın da katıldığı ziyaretlerde, özellikle su ve altyapıya ilişkin konular ele alınırken, köylerde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından Kaymakam Aslantatar ve beraberindeki heyet, vatandaşların aktardığı taleplerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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