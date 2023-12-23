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Sarıkamış'ta Sanat Çalıştayı: Sanatın Büyüsü Sarıkamış'ta Yaşandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Sanat Çalıştayı: Sanatın Büyüsü Sarıkamış'ta Yaşandı

Sarıkamış Habitat Otelin ev sahipliğinde düzenlenen ve Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın katılımı ile Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Sanat Çalıştayı kapsamında resim sergisi açıldı.

Sarıkamış\'ta Sanat Çalıştayı: Sanatın Büyüsü Sarıkamış\'ta Yaşandı
23.12.2023 - 13:52,
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Sarıkamış'ta Sanat Çalıştayı düzenlendi.

Sarıkamış Habitat Otelin ev sahipliğinde düzenlenen ve Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın katılımı ile Sanat Çalıştayı düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Sanat Çalıştayı kapsamında düzenlenen ve birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve protokol üyeleri katıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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