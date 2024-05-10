Sarıyer'deki 34 Yıllık Bina Yıkım Kararı Aldı - Son Dakika
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Sarıyer'deki 34 Yıllık Bina Yıkım Kararı Aldı

Sarıyer\'deki 34 Yıllık Bina Yıkım Kararı Aldı

Sarıyer'de 34 yıldır kaba inşaat halinde bekleyen ve rezidansa dönüştürülmek istenen bina, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Şantiyedeki tüm faaliyetler durduruldu.

10.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:08
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Sarıyer'de 34 yıldır kaba inşaat halinde bekleyen ve rezidansa dönüştürülmek istenen bina hakkında, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılırken şantiyedeki tüm faaliyetler durduruldu.

İddiaya göre, Hacıosman'da 34 yıldır kaba inşaat halinde duran binada kısa süre önce rezidansa dönüştürülmek üzere tamamlama inşaatına başlamıştı. Boğaz manzaralı 27 katlı kaba inşaat halinde duran bina için yapılan şikayetler üzerine belediye ekipleri inceleme başlattı. Korozyona uğrayan bina ile ilgili ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda 'depreme dayanıksız' denildi. Yıkım kararı verildiği öğrenilen bina için dün aralarında zabıtanın da olduğu belediye ekiplerinin incelemeye gittiği öğrenildi. Şimdilik tüm faaliyetleri belediye tarafından durdurulan binanın ne zaman yıkılacağı ise merak uyandırdı.

Sarıyer'de 20 yıldır işletmecilik yapan Salim Akın, "Burası 1993 yılında inşaata başladığı söyleniyor ben de öyle biliyorum. 34 yıllık bir bina. İnşaatı zaman zaman durdu ve devam etti. En sonunda müteahhit duyduğumuza göre mal sahipleriyle anlaştılar. Binayı bitirip ortaklaşa satacaklardı. Zaman zaman belediyeden gelip gidenler oldu. İnşaatı durduruldu sonra tekrar geri başladı. Şükrü Genç'in son döneminde tekrar bir söylenti çıktı çürük diye. Bu binaya girip çıkarım bekçiler arkadaşım. Sürekli buraya gidip geliyorlardı. Binanın kolonlarının sağlamlığı bence yeni yapılan binadan daha sağlamdır. Binada yıkım olacağını zannetmiyorum. Dün çok kalabalık şekilde çevik kuvvet otobüsleri ve zabıtalar binayı yıkmaya geldiklerini duydum. Geldiğimde de kalabalığı gördüm. Ben burada yaklaşık 20 yıldır işletmeciyim gördüğüm kadarıyla bina sağlam" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sarıyer'deki 34 Yıllık Bina Yıkım Kararı Aldı - Son Dakika

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