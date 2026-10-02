Şarkışla Belediyesi'nin yıkım kararı esnafın tepkisi üzerine bir ay ertelendi - Son Dakika
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Şarkışla Belediyesi'nin yıkım kararı esnafın tepkisi üzerine bir ay ertelendi

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Şarkışla Belediyesi\'nin yıkım kararı esnafın tepkisi üzerine bir ay ertelendi
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Şarkışla Belediyesi'nin Sanayi Sitesi'nde dükkanlara ek yapılan sundurmaları yıkma kararı esnafın tepkisine neden oldu. Site içinde toplanan esnaf basın açıklaması yaparken, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özer yıkımın durdurulmasını istedi; yıkımlar bir ay ertelendi.

Şarkışla Belediyesi'nin Şarkışla Sanayi Sitesi'nde kaçak yapıları yıkma girişimi gerginliğe neden oldu.

Şarkışla Belediyesi, Şarkışla Sanayi Sitesi'nde dükkanlara ek yapılan sundurmaları yıkma kararı aldı. Bugün planlanan yıkım işlemi esnafın tepkisine neden oldu. Site içerisinde toplanan esnaf yıkıma karşı çıkarak bir basın açıklaması yaptı.

Şarkışla Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özer yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz dönemlerde sanayimizin büyüyebilmesi için satılan arsaların yol, su ve kanalizasyon hatları henüz yapılmamıştır. Gelişmekte olan sanayi esnafımız, yer problemine alternatif olarak ön sundurma ve yan kapatma gibi çözümler aramıştır. Birçok sanayi sitesinde bu tür alternatifler uygulanmaktadır; bunun en yakın örneği Sivas sanayi sitelerinde, bir örneği de Başkent'teki sanayi sitelerinde görülmektedir. Temennimiz; sanayide yer problemi henüz giderilemediği için mevcut yapıların yıkımının durdurulması, satılmış olan parsellerin altyapısı tamamlanarak bir an evvel sanayiye kazandırılması ve bu süre zarfında esnafımıza anlayış gösterilmesidir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, yıkımların bir ay ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: İHA
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