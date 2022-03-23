Satranç heyecanı sona erdi - Son Dakika
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Satranç heyecanı sona erdi

23.03.2022 12:56
Satranç heyecanı sona erdi

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Satranç Grup Finalleri bitti.

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan Okul Sporları Satranç Grup Finalleri bitti. Türkiye şampiyonasına katılacak olan takımlar belli oldu.

2021-2022 Okul Sporları Satranç Grup Finalleri Müsabakaları Erzurum'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Spor Salonu'nda yapılan şampiyona nefes kesti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlügü'nün düzenlediği Türkiye Satranç Federasyonu'nun teknik desteğinin yanı sıra hakem desteği verdiği 2021-2022 Okullar arası Satranç Grup finalleri büyük ilgi gördü.

Türkiye Satranç Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi M. Salih Yıldırım, okul sporları satranç bölge şampiyonasına Erzurum, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Bingöl, Ağrı, Giresun ve Bingöl gibi illerde katılım olduğunu belirterek, "GSİM KYK Spor Salonu'nda yapılan grup şampiyonasına 200 dolayında sporcu katıldı. Müsabakalar da üçü ulusal olmak üzere 13 hakem görev yaptı" dedi.

Ödülleri verildi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses de yaptığı açıklamada Türkiye finallerine katılacak olan ortaokul ve lise ekiplerine başarı dileklerini ileterek, beş gün süren müsabakalarda sporcuların adeta kendilerini satranca doyurduğunu söyledi.

Şenses, "2021-2022 Okul Sporları Kapsamında yer alan küçükler, yıldızlar ve gençler Satranç Grup Birinciliği Müsabakaları GSİM KYK Spor Salonumuzda yapıldı. Türkiye finallerine katılacak olan okullarımızı kutluyor başarılar diliyorum" dedi.

Erkeklerde ilk 4 takım, kızlarda ilk 3 takım Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

Gençler Genel:

1- Trabzon Yomra Fen Lisesi

2- İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent

3- Giresun Fen Lisesi

4- Erzincan Fen Lisesi

Genç Kızlar:

1- Kanuni Anadolu Lisesi

2- Muş Fen Lisesi

3- Keşan Fen Lisesi

Yıldızlar Genel

1-Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İ.H.O.O

2- Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı

3-Şehit jandarma Er Fatih Çaybaşı

4- Merkez Yüzüncü Yıl Ortaokulu

Yıldız Kızlar:

1- Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip ortaokulu

2 Toplu Konut ortaokulu

3 Cıtakkale ortaokulu

Küçükler Genel:

1-Fatih Ortaokulu

2-Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İ.H.O.O

3- Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

4 -Mevlana Ortaokulu

Küçük Kızlar:

1- Hüseyin Rüştü Altınbaş Ortaokulu

2- Selahattin Eyyübi Ortaokulu

3- Erol Güngör İ.H. O.O - ERZURUM

Satranç heyecanı sona erdi
Satranç heyecanı sona erdi
Satranç heyecanı sona erdi
Satranç heyecanı sona erdi
Satranç heyecanı sona erdi
Satranç heyecanı sona erdi
Satranç heyecanı sona erdi

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Erzincan, Giresun, Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Satranç heyecanı sona erdi - Son Dakika


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