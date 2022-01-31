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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi

31.01.2022 00:58
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Veri Merkezi Projesinin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının sözleşme imzası için SSB'de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Veri Merkezi Projesinin Faz-1 aşamasının tamamlanması, Faz-2 aşamasının sözleşme imzası için SSB'de tören düzenlendi.

SSB tarafından başlatılan projeyle HAVELSAN tarafından YSK'ya Yeni Veri Merkezi yapılıyor. Yeni Veri Merkezi siber güvenlik açısından güçlü, en güncel donanım ve teknolojiyle geliştirilecek. Bu kapsamda gerçekleştirilen imza töreninde SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, projenin tamamlanan Faz-1 teslim belgesini YSK Başkanı Muharrem Akkaya'ya verirken, Faz-2 sözleşmesi ise SSB ile HAVELSAN arasında imzalandı.

HAVELSAN tarafından yürütülen projeyle, YSK'nın yeni binasındaki veri merkezinin en güncel, modern ve siber güvenlik açısından güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatılması amaçlanıyor. Faz-1 aşamasında Yeni Veri Merkezinin altyapı, inşaat ve destek faaliyetleri tamamlandı. Sözleşme imzaları atılarak süreci başlatılan Faz-2 aşamasında ise; sistem bileşenleri, siber güvenlik bileşenleri, yazılım mimarisi, sistem ve ağ izleme bileşenleri geliştirilerek Veri Merkezinin kurulumu tamamlanacak.

Törende bir konuşma yapan SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, günümüzde fiziki güvenliğin siber güvenlikle, yerli yazılımlarla, yapay zekayla ve dijital sanayiyle tahkim edilmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. "YSK, büyük bir hassasiyet ve teknolojiye verdiği önemin göstergesi olarak Faz-1'in ardından, Faz-2'yi de başlatmış bulunuyor" diyen Demir, SSB ve HAVELSAN olarak bu projenin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya ise, YSK'nın bilişim altyapısının geliştirilmesi ve süreçlerin dijitalleştirilmesi çalışmalarının 35 yıl öncesine dayandığını, SEÇSİS olarak adlandırılan Seçim Bilişim Sisteminin bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirilen bu bilişim sisteminin lokomotifi olan Veri Merkezinin bu kapsamda hayata geçirildiğini söyleyen Akkaya, "Yeni binamızda, veri merkezimizin de güçlü bir altyapıyla dijitalleşme çalışmalarına hız verdik. Bugün attığımız yeni adımla da mevcut sistemimizi modern teknoloji ve donanım altyapısıyla daha güçlü hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ise şunları söyledi:

"Faz-1 ile sistemin üzerinde çalışacağı veri merkezinin inşasını tamamlayıp, gerekli pasif bileşenleri kurduk. FAZ 2 projesi ile YSK'yı en güncel, modern ve siber güvenlik açısından en güçlü donanımlar ve aktif sistemlerle donatacağız. SSB ve YSK proje ekipleriyle birlikte çalışarak uzun süre YSK'ya ve ülkemize güç katacak bir veri merkezini ortaya çıkaracağız." - ANKARA

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Yüksek Seçim Kurulu, İsmail Demir, Tören, Faz 2, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan YSK'ya yüksek teknolojili yeni veri merkezi - Son Dakika
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