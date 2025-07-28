SEDAŞ, Sakarya\'da 62 Proje ile Altyapıyı Güçlendiriyor

SEDAŞ, 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde Sakarya genelinde 62 projeyi hayata geçirerek kentin elektrik dağıtım altyapısını modernize etmeye devam ediyor. Bu yeni yatırımlarla hem mevcut şebeke kapasitesi artırılıyor hem de muhtemel kesintilere karşı sistemin dayanıklılığı yükseltiliyor.

Bölgelerin enerji ihtiyaçlarını ve yerel şartlarını göz önünde bulunduran SEDAŞ, yatırımlarını sahaya özel çözümlerle şekillendiriyor. Yer altı ve havai hat uzunluklarından trafo sayılarına, şebeke yapısından altyapı modernizasyonuna kadar tüm uygulamalar ilçe bazında özelleştirildi. Coğrafi özellikler, mevcut altyapı durumu ve bölgenin büyüme potansiyeli analiz edilerek, her bölgede en verimli teknik çözümler devreye alındı. Böylece SEDAŞ, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin enerji taleplerini de karşılayacak güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturdu.

2025 vizyonu ile çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, yatırımlar çerçevesinde Sakarya genelinde toplam 133 yeni trafo (bina ve direk tipi), 56 kilometre yüksek gerilim yer altı hattı, 140 kilometre alçak gerilim yer altı hattı, 121 kilometre yüksek gerilim havai hattı ve 268 kilometre alçak gerilim havai hattı tesis ediyor. Bölgenin artan enerji ihtiyacına cevap vermeyi hedefleyen bu projeler, aynı zamanda hizmet kalitesini yükselterek kesintisiz enerji arzını destekliyor. SEDAŞ, yaklaşık 1,4 milyar TL'lik yatırımla dağıtım şebekesini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirerek, tüm yatırımlarını kamu yararı, teknik uygunluk ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hayata geçiriyor. - SAKARYA