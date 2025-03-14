Seferihisar Belediyesi Afet Eğitimlerine Devam Ediyor

Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan SAK (Seferihisar Arama Kurtarma)ekipleri, afet ihtimali durumunu hazır ve tam donanımlı olarak karşılamak için afet eğitimlerine ve hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Doğanbey Şantiyesi'nde düzenlenen eğitimde, arama kurtarma ekiplerinin Akreditasyon Yeterliliği Sınavı kapsamında KAVKAS (Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sistemi ve İnsarag Tanımlı Ulusal Akreditasyon Sistemi) standartlarına uygunluğu gözden geçirildi. Seferihisar Belediyesi özellikle afete karşı farkındalığı yüksek, duyarlı vatandaşları SAK ekibinde gönüllü olmaya davet etti.

"Seferihisar'ı güvenli yarınlara hazırlıyoruz"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada "Afete hazırlık kültürünün oluşturulması ve farkındalık oluşturmanın önemini halkımıza aşılamak için eğitimlerimize devam ederken, bir afet durumuna karşı SAK ekiplerimizle tatbikatlar düzenliyoruz. Seferihisar'ı güvenli yarınlara hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR