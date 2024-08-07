Seferihisar Belediyesi Dijital Belediyecilik Faaliyetlerine Yeni Bir Uygulama Ekledi - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Dijital Belediyecilik Faaliyetlerine Yeni Bir Uygulama Ekledi

Seferihisar Belediyesi Dijital Belediyecilik Faaliyetlerine Yeni Bir Uygulama Ekledi

Seferihisar Belediyesi, vatandaşın belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için dijital belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Yenilikçi belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye, Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi'ne geçerek vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunuyor.

07.08.2024 14:05  Güncelleme: 14:07
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Seferihisar Belediyesi, vatandaşın belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlamak için dijital belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

Yenilikçi belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Seferihisar Belediyesi, Universe Online Başvuru ve Süreç Yönetimi Sistemi'ne geçti. Bu sistem, vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız 7/24 hizmet sunarak hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de kağıt maliyetlerini azaltarak onlarca ağacın kurtarılmasına katkıda bulunuyor.

Yeni uygulama sayesinde yapılan başvurular belediye içerisinde aynı sistem üzerinden yürütülerek vatandaşlar başvurularının hangi aşamada, hangi müdürlükte ve personelde olduğunu ve ne zaman sonuçlanabileceğini görebiliyor.

Seferihisar Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk etapta İmar Müdürlüğünde denenen sistemin en kısa sürede belediyeye fiziksel olarak yapılan tüm başvurular için kullanılacağı belirtildi. Çevrenin korunması ve daha şeffaf bir belediyecilik için online başvuru sisteminin kullanılması çağrısında bulunan belediye yetkilileri, Seferihisar'da yaşayan vatandaşların başvuru için e-devlet desteğine sahip universe.seferihisar.bel.tr adresini ziyaret edebileceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi Dijital Belediyecilik Faaliyetlerine Yeni Bir Uygulama Ekledi - Son Dakika

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