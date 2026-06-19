Seferihisar Belediyesi Soruşturmasında Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevk Edildi

(İZMİR) – Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Soruşturmada, belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda 17 Haziran'da İzmir merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında şirket görevlisi M.C.H. ile daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheliden 1'i sağlık sebebiyle emniyetten serbest kalırken 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.