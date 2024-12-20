Seferihisar Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu

Seferihisar Belediyesi\'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu

Seferihisar Belediyesi, kadınların şiddete karşı kendilerini savunmaları için ücretsiz savunma sanatları kursu düzenliyor. Kursa yoğun ilgi var ve toplamda 35 kadın ilk etapta kayıt yaptırdı.

20.12.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Seferihisar Belediyesi, kadınların şiddete karşı kendilerini savunmaları için ücretsiz savunma sanatları kursu veriyor. Eğitimlere ilk etapta 35 kadın kayıt yaptırırken, şiddet olaylarının artması nedeniyle kursa talep büyük oranda arttı.

Seferihisar Belediyesi, kadınların için ücretsiz savunma sanatları kursu düzenledi. Kurs haftada 2 gün, Türkiye ve Avrupa eski Tekvando Şampiyonu, Antrenör Saba Vural ile Şerife Eyüpoğlu Temese eşliğinde veriliyor. Eğitimlere ilk etapta 35 kadın kayıt yaptırırken, şiddet olaylarının artması nedeniyle kursa talep büyük oranda artış gösterdi.

Antrenörü Saba Vural, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmamız çok önemli. Yaşadığımız şiddet olayları günden güne artmakta. Kadın olarak sokakta yürümeye dahi korkar olduğumuz bu zamanlarda, tüm hemcinslerimin kendini savunmayı öğrenmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Kursa katılan birçok kadın ise şiddete karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, " Seferihisar Belediyesi olarak kadınları; eğitim, sanat, spor gibi alanlarda daha fazla yer almaya teşvik etmek için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınların karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeye karşı öz savunma eğitimlerine de 4 yıldır devam ediyoruz. Şiddet toplumsal bir meseledir ve buna dur demek bizim elimizde. Kadına şiddet son bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi'nden Kadınlara Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu - Son Dakika

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