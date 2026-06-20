Seferihisar Belediyesi Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı

20.06.2026 00:02  Güncelleme: 01:17
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturmada yaklaşık 6 milyon TL değerinde usulsüz menfaat sağlandığı iddia ediliyor.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Soruşturmada, belediyedeki bazı görevliler ile özel sektör temsilcileri arasında yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda 17 Haziran'da İzmir merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında şirket görevlisi M.C.H. ile daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 8 şüpheliden 1'i emniyetten serbest kalırken 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan ve aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken 1 kişinin adli denetimli serbest bırakılması talep edildi.

Hakimlik sorguları tamamlanan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay adli kontrol şartıyla, şirket görevlisi M.C.H. de hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi Soruşturmasında 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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