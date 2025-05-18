Şefkatli Eller Derneği\'nden şehit ailelerine vefa sofrası

Erzurum'da faaliyetlerini sürdüren Şefkatli Eller Derneği, şehit ailelerine yönelik anlamlı bir yemek programı düzenledi. Programda, başta şehit anneleri olmak üzere aile bireyleri bir araya gelerek hem duygusal hem de birlik dolu bir gün yaşadı.

Dernek Başkanı Saniye Tokçe, yaptığı konuşmada şehit ailelerinin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve onların emaneti olan ailelerine borçluyuz. Şehit annelerimizin metaneti, sabrı ve yürek büyüklüğü hepimize örnek olmalıdır. Bizler sadece özel günlerde değil, yılın her anında onların yanında olmayı bir görev biliyoruz. Bu sofralar, sadece yemek değil; vefa, minnet ve dayanışma sofralarıdır," dedi.

Yemek programı sonunda pasta kesildi. Daha önce planlanan Anneler Günü etkinliğini erteleyerek bugüne taşıdıklarını belirten Tokçe, programa katılan şehit annelerine çeşitli hediyeler takdim ettiklerini söyledi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, şehit aileleri kendilerine gösterilen ilgi ve saygıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Şefkatli Eller Derneği, benzeri etkinliklerle şehit ailelerine moral desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. - ERZURUM