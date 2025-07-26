Şehidin Kur\'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir'de çıkan orman yangınında şehit olan 10 kişiden biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin çok sevdiği ormanda, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görüntüler ortaya çıktı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 arkadaşı ile birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dereli, önceki gün Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedilmişti. Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor. - ESKİŞEHİR