Eskişehir'de çıkan orman yangınında şehit olan 10 kişiden biri olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin çok sevdiği ormanda, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görüntüler ortaya çıktı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında dozer operatörü Eyüp Dereli, 10 arkadaşı ile birlikte alevlerin içinde kalarak şehit olmuştu. Dereli, önceki gün Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedilmişti. Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Şehidin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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