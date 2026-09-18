ŞEHİRDER Başkanı Aksu, Palandöken Kaymakamı'nı hedef gösteren yorumlara tepki gösterdi - Son Dakika
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ŞEHİRDER Başkanı Aksu, Palandöken Kaymakamı'nı hedef gösteren yorumlara tepki gösterdi

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ŞEHİRDER Başkanı Aksu, Palandöken Kaymakamı\'nı hedef gösteren yorumlara tepki gösterdi
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ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Aksu, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş hakkında ortaya çıkan hedef gösterme ve çarpıtma yorumlarına tepki gösterdi. Aksu, sosyal medyada kamu görevlilerinin hedef gösterilmesine karşı çıkarak soruşturma sonucunun beklenmesi çağrısı yaptı.

ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Aksu, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş hakkında ortaya çıkan hedef gösterme ve çarpıtma yorumlarına tepki gösterdi.

Aksu, konunun hassasiyetine binaen derneğin sorumluluk hissetmenin yanında yönetim kurulu olarak destek açıklaması yaptıklarını ve sosyal medyada kamu görevlilerinin hedef gösterilmesine tepki gösterdiklerini ifade etti.

"Kamu görevlilerini hedef göstermek yanlış"

ŞEHİRDER Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Aksu, son günlerde Erzurum kamuoyunun gündemine gelen Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş hakkında ortaya atılan iddialar ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerinden yoğun bir tartışma yürütüldüğünü hatırlatarak, " Öncelikle açıkça ifade etmek gerekir ki; hayvan sevgisi, canlılara merhamet ve kamu düzenine duyarlılık toplumumuzun ortak değerleridir. Ancak herhangi bir olayın yalnızca kısa görüntüler, sosyal medya paylaşımları veya tek taraflı anlatımlar üzerinden değerlendirilmesi, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle uyuşmamaktadır. Nitekim konu hakkında Erzurum Valiliği tarafından idari araştırma ve inceleme başlatılmış, ayrıca Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayın bütün yönleriyle ilgili adli soruşturma yürütüldüğü kamuoyuna açıklanmıştır. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü devam ettiğini bildirmiştir. Bu aşamada yapılması gereken; sosyal medya üzerinden hüküm vermek, kamu görevlilerini hedef göstermek veya olayın henüz bütün yönleri ortaya konulmadan kesin kanaatler oluşturmak değil, yetkili makamların yürüteceği soruşturmanın sonucunu beklemektir" dedi.

"Gerçeğin ortaya çıkacağı yer sosyal medya değildir"

Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve koruma polisinin Erzurum'daki kamu görevini, devletin temsilcisi olarak yürüttüğü sorumluluğu ve görev süresi boyunca ortaya koyduğu çalışmaların da bu tartışmadan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Aksu, " Erzurum; devlet geleneği, hukuk anlayışı ve sağduyusuyla öne çıkan bir şehirdir. Bu nedenle bizler, sosyal medya yargılamaları yerine hukukun üstünlüğünü, kişisel linç yerine adil soruşturmayı, önyargı yerine somut bilgi ve delilleri esas almalıyız. Kamuoyunu sağduyulu olmaya, kaymakamımızın ve görevi nedeniyle refleks gösteren polisimizin yanında durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki daha yakın zaman da 7 yaşındaki çocuğu parçalayan bir köpek ırkı söz konusudur. Biz Erzurum adına çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütü olarak kamu görevlilerimizin tam olarak yanında durmaktayız. Gerçeğin ortaya çıkacağı yer sosyal medya değil; hukuk ve yetkili mercilerdir. Devletin vücud bulmuş şehri olan aziz Erzurum Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Uğur AksuYerelKamuSon Dakika

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