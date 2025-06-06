Şehit aileleri Kurban Bayramı'nı buruk geçirdi

BURSA - Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nda Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, daha sonra çiçekleri sulayarak mezar taşlarını temizledi.

Bayram namazının ardından birçok ilde şehitlikleri ziyaret eden aileler, sevdiklerinin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Mezar taşlarını temizleyen ve kabirlerine çiçek bırakan aileler, gözyaşlarını tutamadı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, aile üyeleri şehitlerin fotoğraflarını öptü. Sessizlik içinde yapılan ziyaretlerde, dualar vatan uğruna can veren tüm şehitler için edildi.