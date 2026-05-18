Şehit annesini Çorlu'ya vali ve başkan uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit annesini Çorlu'ya vali ve başkan uğurladı

Şehit annesini Çorlu\'ya vali ve başkan uğurladı
18.05.2026 09:28  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan Polis Memuru Erkan Tütüncüler'in annesi Efdade Tütüncüler'i, oğlunun cenazesine katılmak üzere Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan Çorlu'ya uğurladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan Polis Memuru Erkan Tütüncüler'in annesi Efdade Tütüncüler'i, oğlunun cenazesine katılmak üzere Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan Çorlu'ya uğurladı.

Çorlu'da yaşanan olayda polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in görev yaptığı Çorlu'da toprağa verilmesi kararlaştırıldı.

Şehit annesi Efdade Tütüncüler, cenaze törenine katılmak üzere geldiği Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından uğurlandı. Vali Tavlı ve Başkan Doğan, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Kıymetli şehit ailemiz, aziz şehidimizin ebedi istirahatgahına tevdi edileceği Tekirdağ'a uğurlandı. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler'in cenazesi, Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 14.00'te Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit annesini Çorlu'ya vali ve başkan uğurladı - Son Dakika

Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık
Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:09
Nazan Öncel’den Sezen Aksu’ya şok sözler: Dostluk yalanmış
Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış
08:16
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
08:07
İBB’ye yeni operasyon 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 10:10:23. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit annesini Çorlu'ya vali ve başkan uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.