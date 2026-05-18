Şehit annesini Çorlu\'ya vali ve başkan uğurladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan Polis Memuru Erkan Tütüncüler'in annesi Efdade Tütüncüler'i, oğlunun cenazesine katılmak üzere Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan Çorlu'ya uğurladı.

Çorlu'da yaşanan olayda polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit oldu. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in görev yaptığı Çorlu'da toprağa verilmesi kararlaştırıldı.

Şehit annesi Efdade Tütüncüler, cenaze törenine katılmak üzere geldiği Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından uğurlandı. Vali Tavlı ve Başkan Doğan, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Kıymetli şehit ailemiz, aziz şehidimizin ebedi istirahatgahına tevdi edileceği Tekirdağ'a uğurlandı. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı ali, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Şehit Polis Memuru Erkan Tütüncüler'in cenazesi, Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 14.00'te Çorlu Şehitliği'nde toprağa verilecek. - SAMSUN