Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçtiğimiz gün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş şehit oldu. Şehidin cenazesi Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havalimanında anne Zarife, baba Zülfü Gök, şehidin kardeşleri ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, konvoy eşliğinde Erbaa İlçesine götürüldü.

Kaynak: İHA

Piyade, Tokat, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

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