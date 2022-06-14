Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi

14.06.2022 11:12

Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Tokat Havalimanında protokolle karşılandı.

Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi

TOKAT - Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Tokat Havalimanında protokolle karşılandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçtiğimiz gün teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş şehit oldu. Şehidin cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havalimanında anne Zarife, baba Zülfü Gök, şehidin kardeşleri ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, konvoy eşliğinde Erbaa İlçesine götürüldü.

.

Şehit Gök'un 23 Temmuz'da izne ayrılarak nişanlısı Kübra Ozyurt ile Ağustos ayının başında düğün töreni ile evlenmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi
Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi

YORUMLAR
500
Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi Tokatlı askerin şehadet haberi ailesine verildi Tokat'tan Hindistan'a kiraz ihracatı Tokat'tan Hindistan'a kiraz ihracatı
Kaynak: İHA

Piyade, Tokat, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:16 Trabzon'da bir otele düzenlenen fuhuş baskınında "yok artık" dedirten olay! Baskından kaçmak için kamera ve alarm sistemi kurmuşlar
11:13 Benzine 97 kuruşluk indirim bekleniyor! Bu gece yarısından sonra uygulanabilir
11:11 Dolar/TL haftanın ikinci gününde 17,24 seviyelerinde işlem görüyor
11:02 Devlet Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li vekile sert sözler: Böyle bir şerefsizliğe hangi ülke ruhsat verir?
11:00 Eski NBA yıldızının dilencilik yaparken görüntülendiği iddia edildi!
10:58 45 gün güneş doğmuyor, nehirler kırmızı akıyor! İşte dünyanın en iç karartıcı şehri
10:56 SADAT'ın 1 milyon TL'lik davasına CHP'den misilleme geldi! Suç duyurusunda bulundular
10:54 Kulisleri sarsan bomba iddia: MHP de muhalefet gibi erken seçim istiyor
10:45 CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti
10:35 Serdar Ortaç'ın konserde düşünce "Ben Gülben miyim?" sözlerine Gülben Ergen tepki gösterdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 11:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Ramazan Gök'ün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement