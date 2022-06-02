Şehit Dündar'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi - Son Dakika
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Şehit Dündar'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi

02.06.2022 10:26
Şehit Dündar'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi

Adana'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın eşi Kübra Dündar'a Vali Hüdayar Mete Buhara tarafından 'Şehadet Belgesi' takdim edildi.

Adana'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ın eşi Kübra Dündar'a Vali Hüdayar Mete Buhara tarafından 'Şehadet Belgesi' takdim edildi.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Vali Mete Buhara, şehitliğin herkese nasip olmayacak kadar kutsal bir mertebe olduğunu belirterek; "Şehitlerimizin bizlere emanet bıraktığı ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar'ı bir kere daha rahmetle anıyorum" dedi.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ile şehidin anne ve babasının da yer aldığı program, Vali Mete Buhara'nın şehidin eşine 'Şehadet Belgesi'ni takdim etmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Şehit Dündar'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi
Şehit Dündar'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi

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Kaynak: İHA

Mete Buhara, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Dündar'ın ailesine 'Şehadet Belgesi' Verildi - Son Dakika


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