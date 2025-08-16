Şehit Eren Bülbül Bilgi Evi\'nde coşkulu kapanış

Körfez Belediyesi, çocukların sosyalleşmelerini sağlamak ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanımak amacıyla kurduğu bilgi evlerinde yaz dönemi boyunca eğitim alan öğrenciler için kapanış programı düzenledi.

Yaz tatili süresince hem öğrenip hem eğlenen Şehit Eren Bülbül Bilgi Evi öğrencileri, yılsonu kapanış programında bir araya geldi. Etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. 7 haftalık yaz eğitim döneminde Kur'an-ı Kerim dersleri başta olmak üzere farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler, hem bilgi hem de becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Kur'an-ı Kerim ve diğer branşlarda dereceye giren miniklere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Mutlulukları yüzlerinden okunan öğrenciler, programın sonunda düzenlenen su savaşı etkinliğiyle doyasıya eğlendi. - KOCAELİ