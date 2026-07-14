Şehit Gülşah Güler\'in mirası: Yeğeni polis olacak

15 Temmuz 2016'da Ankara Gölbaşı'nda FETÖ'cü hainlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in hatırası, ailesinin yüreğinde ilk günkü tazeliğini koruyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve Şehit Güler'in adını taşıyan 10 yaşındaki yeğeni de halası gibi polis olmayı hayal ediyor.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görev yapan Gülşah Güler, darbe girişimi gecesi görevinin başındaydı. Henüz 24 yaşında olan genç komiser yardımcısı, FETÖ'cü hainlerin daire başkanlığına düzenlediği ikinci bombalı saldırıda şehit düştü. Resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken Özel Harekatçı olmaya karar veren Güler, yaklaşık bin kişinin katıldığı sınavda 60'ıncı olarak mesleğe adım attı. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da görev yapan Güler'in cesareti ve vatan sevgisi, 15 Temmuz gecesi yazılan destanın simgelerinden biri olarak görülmeye devam ediyor. Şehit Gülşah Güler'in adı memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki bir ilkokula ve Sakarya'daki bir anaokuluna verildi.

"Gülşah kendi adıyla geldi"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaymakamlıkta memur olarak görev yapan şehidin ağabeyi Reşit Güler, aradan geçen 10 yıla rağmen acılarının hiç dinmediğini söyledi.

15 Temmuz gecesi Marmaris'te olduğunu anlatan Güler, kız kardeşiyle son konuşmasını da anlattı: "Annem de Marmaris'te yanımızdaydı. Darbe olduğunu öğrendik ama ne yaşandığını tam olarak bilmiyorduk. Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısından sonra ben de Marmaris Atatürk Meydanı'na gittim. Kız kardeşimle telefonla konuşuyordum. En son konuşmamızda bana, 'Abiciğim buralar karışık, işim bitince sizi arayacağım, beni rahatsız etmeyin' dedi. Zaten hainlerin daire başkanlığına attığı ikinci bombada şehit olmuş" dedi.

Acı haberi sabaha karşı aldıklarını belirten Reşit Güler, Ankara'ya gittiklerinde yaşadıklarını "Bizi oraya gidene kadar şehit olduğunu söylemediler. Daire başkanlığına girdiğimde 'Kız kardeşim buradaysa şehit olmuştur' dedim. Çünkü oranın halini görünce her şeyi anladım, çok kötüydü, tarif edilemezdi" sözleri ile anlattı.

Kız kardeşinin şehit olduğunda eşinin dört aylık hamile olduğunu söyleyen Güler, "Gülşah şehit olduğunda eşim dört aylık hamileydi daha bebeğin cinsiyeti belli değildi. Cenaze töreninden sonra Marmaris'e döndük. Doktor kız olduğunu söylediğinde annem, eşim ve ben ağlamaya başladık. Her zaman söylüyorum; Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu. Bugün 10 yaşında. Allah izin verirse, onun yarım bıraktığı görevi tamamlaması için yetiştiriyoruz o günü iple çekiyoruz "diyerek şehitlerin ölümsüz olduğunu vurguladı.

"Halam gibi polis olmak istiyorum"

Şehit komiserimizin adını taşıyan 10 yaşındaki Gülşah Güler de halasıyla hiç tanışamamasına rağmen onun izinden gitmek istediğini söyledi.

Henüz ilkokul öğrencisi olan küçük Gülşah "Halamın adını aldım, o zamanlar annemin karnında dört aylıkmışım. Halamın adını taşıdığım için çok mutluyum. İlkokul dördüncü sınıfa gidiyorum. Büyüyünce halam gibi polis olmak istiyorum. Polis olmaktan hiç korkmuyorum, bence çok güzel bir şey " dedi.

Halasını çok sevdiğini ve onunla ilgili hayaller kurduğunu anlatan küçük Gülşah, "Vatanımızı çok seviyoruz. Halam şimdi yaşasaydı onunla çok şey yapardım. Hayaller kuruyorum halam gitar çalarmış, ben de piyano çalıyorum. O gitar çalardı, ben de piyanoyla ona eşlik ederdim. Rüyama giriyor, onunla oyunlar oynuyoruz ismini taşıdığım için çok gururluyum" diyerek halası gibi kahraman bir polis olmak istediğini ifade etti. - MUĞLA