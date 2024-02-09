Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner\'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi Şehri Çalışkaner (68) vefat etti. Cenaze törenine katılan yetkililer, şehit ailesine taziyelerini iletti.

09.02.2024 18:42
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in vefat eden annesi

Şehri Çalışkaner (68) son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari Kamışlı Karakolu'nda vatani görevini yaparken 18 Temmuz 1998 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi Şehri Çalışkaner (68) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Avlağı köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Gürer şehit ailesine taziyelerini iletti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'un Osmancık ilçesinde şehit Jandarma Çavuş İsmail Çalışkaner'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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