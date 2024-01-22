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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışmaları büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışmaları büyük ilgi gördü

Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehit Kamil'i Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüzme Yarışmaları, çocuk ve genç yaştaki yüzlerce lisanslı sporcunun büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışmaları büyük ilgi gördü
22.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:24
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Şehitkamil Belediyesi tarafından Şehit Kamil'i Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yüzme Yarışmaları, çocuk ve genç yaştaki yüzlerce lisanslı sporcunun büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Organizasyonda aynı zamanda Anadolu Yıldızlar Ligi için seçmeler gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmaları ve Analig Seçmeleri, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. 7 farklı şehirden 21 kulübün katılımıyla düzenlenen organizasyon, kulvarlarda büyük bir heyecana sahne oldu.

6-7, 8-9, 10-11 ve 12-13+ yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmalar, 251'i erkek ve 225'i kadın olmak üzere toplamda 476 sporcuya ev sahipliği yaptı. Sporcular arasında dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı yarışlarda, kategorilerinde dereceye giren sporcular, ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadılar.

"Yetenekleri keşfetme ve geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Şehit Kamil'i Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışları sonrasına değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetenekleri keşfetme ve geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Bu önemli etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, katılımcı kulüplerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz, ecdada olan saygılarını bir kez daha gösterdiler. Tüm sporcularımızla ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Şehrimizin genç yeteneklerini keşfetme ve destekleme misyonumuzu sürdürüyoruz. Keşfedilen yetenekleri geliştirmek ve Türk sporuna kazandırmak en önemli amaçlarımız arasında. Spora ve sporculara olan desteğimiz kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme yarışmaları büyük ilgi gördü - Son Dakika
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