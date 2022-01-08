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Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı - Son Dakika

Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı

08.01.2022 09:27
Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2021 yılında şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in adına memleketi Malatya'daki Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2021 yılında şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in adına memleketi Malatya'daki Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.

Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Vali Aydın Baruş, şehidin ailesi ve beraber çalıştığı silah arkadaşları, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Karataş, Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada, "Millet olarak bizleri ayakta tutan en önemli değerlerin başında şehadet ruhu geliyor. Binlerce yıldır bizi millet olarak ayakta tutan ve kutsal değerlerimize saldırı olduğu zaman bizlerin, hayatımızın en değerli varlığı hayatını bile feda etme anlayışı ile davranmamızı sağlayan bu düsturdur. Bu cennet vatanı, Anadolu topraklarını bin yıldır her türlü iç ve dış düşmanlara karşı cansiperane savunuyoruz. Her türlü kötü niyetlilere karşı, vatanımızı bölmek isteyenlere karşı, işgal etmek isteyenlere karşı bizim kahraman evlatlarımız bu mücadeleyi büyük bir dirayetle veriyorlar. İşte bu kahraman evlatlarımızdan birisi de 9 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır Lice'de bu ruhla teröristlerle mücadele ederken canını ortaya koymuş ve makamların en yücesine erişmiş olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş kardeşimiz Mehmet Çelik'tir. O bir kahraman, vatanımızın bağrında yaptığı müddetçe ve bu millet ayakta durduğu müddetçe bu kahramanlığı her daim anılacak, hatırlanacak, unutulmayacak. Şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı yaşatmak için canımızı ortaya koyarak mücadele etmek hepimizin vazifesidir. Ama bir sorumluluğumuz daha var. O da onların hatırasını layıkıyla yaşatmak, günlük hayatımızda onları daima hatırlamak ve onların emanetinin ne kadar kutsal bir emanet olduğunun bilincinde olmak ve bu bilinci eşlerimize, çocuklarımıza güzel bir şekilde anlatmak. Onun için de Battalgazi Belediyesi'nin, İnönü Üniversite'sinin, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Ticaret Borsası'nın, Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ve Milli Türk Talebe Birliği'nin destekleri ile bugün burada açacağımız kütüphane çok anlamlı bir olaya vesile olacak. Çünkü burada tahsil gören ve görecek öğrencilerimiz Mehmet Çelik ismini gördüğü zaman vatanın ne anlama geldiğini, vatan uğruna fedakarlığın ne anlama geldiğini ve bu ülkenin hangi fedakarlıklar uğruna ayakta kaldığını düşünecekler, tefekkür edecekler. Kütüphanemizin hayata kazandırılmasında emeği geçen paydaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Mehmet Çelik'in Diyarbakır'da birlikte görev yaptığı silah arkadaşları tarafından şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Bayrak takdim edildi. Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere ise Vali Aydın Baruş tarafından plaket takdim edildi.

Ailesi, Şehit Mehmet Çelik'in adının Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphanede yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. - MALATYA

Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı
Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı
Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı
Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Mehmet Çelik adına kütüphane açıldı - Son Dakika


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