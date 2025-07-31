Şehit mezarlıklarına vefa dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan şehitlerin mezarlıklarını temizleyerek, Türk bayraklarını yeniledi.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki şehit mezarlıklarının çevresindeki yabani otları temizleyerek, zamanla yıpranan Türk bayraklarını da yenileriyle değiştirdi. Bakım çalışmaları, şehitliklerin manevi atmosferine uygun şekilde özenle yapıldı. Ekipler, mezar taşlarının bakımından çevre düzenlemelerine kadar detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

"Çalışmalar hem bir vefa borcudur hem de gelecek nesillere aktarılacak bir bilinçtir"

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bu tür düzenlemelerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, millet olarak en temel görevlerimizdendir. Belediye olarak sadece fiziki bakım değil, aynı zamanda manevi sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. Şehitlerimiz için camilerimizde mevlitler okutuyor, özellikle milli ve dini bayramlarda şehit aileleriyle birlikte bu kutsal mekanları ziyaret ediyoruz. Bu çalışmalar hem bir vefa borcudur hem de gelecek nesillere aktarılacak bir bilinçtir" dedi. - ANKARA