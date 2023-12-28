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Şehit Nevzat Kaya, şehadetinin 30. yıl dönümünde unutulmadı - Son Dakika
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Şehit Nevzat Kaya, şehadetinin 30. yıl dönümünde unutulmadı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 28 Aralık 1993 tarihinde şehit düşen Nevzat Kaya, şehadetinin 30'ncu seneidevriyesinde baba ocağında dualarla anıldı. Şehit Nevzat Kaya İlkokulu tarafından düzenlenen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehit Kaya'nın baba ocağında gerçekleşen buluşma Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Şehit Nevzat Kaya, şehadetinin 30. yıl dönümünde unutulmadı
28.12.2023 - 20:19,
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28 Aralık 1993 tarihinde Mardin'in Dargeçit ilçesinde şehit düşen Nevzat Kaya, şehadetinin 30'ncu seneidevriyesinde baba ocağında dualarla anıldı.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulu tarafından düzenlenen ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ziyaret sırasında "30 yıl geçmesine rağmen acınızın hala taze olduğunu biliyor, Şehit Nevzat Kaya vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Başta annesi olmak üzere diğer aile fertlerine ve tüm şehit ailelerimize bir kez daha sabr-ı cemil niyaz ediyorum." dedi.

Şehit Kaya'nın baba ocağında gerçekleşen buluşma Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Nevzat Kaya, Aralık, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Nevzat Kaya, şehadetinin 30. yıl dönümünde unutulmadı - Son Dakika


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