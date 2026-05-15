Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı okula verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı okula verildi

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ\'ın adı okula verildi
15.05.2026 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı, Adana'nın Feke ilçesindeki Ormancık Ortaokulu'na verildi. Tabela değişim töreninde şehit babası ve kaymakam duygusal konuşmalar yaptı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı memleketinde Adana'nın Feke ilçesindeki okula verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı memleketi Adana'nın Feke ilçesindeki okula verildi. Feke Kaymakamlığı'nın kararıyla Ormancık Ortaokulu'nun adının "Ormancık Şehit Eren Kızıldağ Ortaokulu" olarak değiştirildi.

Kararın ardından okulda tabela değişim töreni gerçekleştirildi. Tören Kozan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın dua etmesiyle başladı. Ardından okulun tabela değişim töreni gerçekleştirildi.

"Oğlumun adını yaşatan devletimize teşekkür ediyorum"

Şehit babası Ali Kızıldağ, oğlunun adının okulda yaşatılmasının hem gururunu hem de özlemini yaşadığını belirterek, "Oğlumun vatan uğruna şehit olması bizlere büyük gurur yaşattı. İsminin çocuklarımızın eğitim gördüğü okulda yaşatılması çok anlamlı. Burada okuyan çocuklarımızın vatanını seven evlatlar olarak yetişeceğine inanıyorum. Oğlumun adını yaşatan devletimize teşekkür ediyorum. Vatan bölünmez, şehitler ölmez" dedi.

"Şehidimizin ismi milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır"

Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz ise şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade ederek, "Erenimiz yaklaşık 1,5 yıl önce şehit oldu. Onun adını yaşatmak bizlerin görevidir. Şehidimizin ismi milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi. Okunan duaların ardından şehit Eren Kızıldağ anısına okul bahçesine ağaç dikildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı okula verildi - Son Dakika

Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

23:32
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
23:06
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 23:45:48. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın adı okula verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.