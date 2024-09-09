Şehit Ramazan Uçakcı 2. Yıl Dönümünde Anıldı

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Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, şehadetinin 2. yıl dönümünde anıldı.

Sungurlu Kaymakam Mutlu Köksal, Şehit Ramazan Uçakcı'nın şehadet yıl dönümünde şehit ailesinin düzenlediği yemeğe katıldı. Şehit ailesiyle sohbet eden Kaymakam Köksal, her zaman ailenin yanlarında olduklarını belirterek şehidimize rahmet diledi. - ÇORUM